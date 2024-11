Gary Barlow plaudert Details über ersten Kuss mit Dawn aus

Gary Barlow (53) hat in einem Podcast offen über seinen ersten Kuss mit seiner Frau Dawn Andrews gesprochen. Der Take That-Frontmann war zu Gast bei "Table Manners" mit Jessie und Lennie Ware und erzählte, wie er nach einem feuchtfröhlichen Abend in Manchester den Mut fand, Dawn zu küssen. Am Ende einer langen Party-Nacht saßen sie gemeinsam im hinteren Teil eines Vans voller Freunde, als er dachte: "Das ist es, ich tue es jetzt." Mit dem Arm um sie gelegt, fasste er sich ein Herz und küsste sie. Dieser Moment markierte den Beginn ihrer Liebesgeschichte.

Interessanterweise kannten sich der Sänger und seine Liebste schon viele Jahre, bevor sie ein Paar wurden. Ihre erste Begegnung fand 1988 statt, als Gary für ein Musikvideo für Virgin Records drehte und Dawn als Tänzerin dabei war. In den folgenden Jahren kreuzten sich ihre Wege immer wieder bei Veranstaltungen wie "Top of the Pops" und der "Royal Variety Performance". 1995 waren sie gemeinsam auf großer Tournee, als Gary mit Take That reiste und Dawn zu den 20 Tänzerinnen der Show gehörte. Trotz dieser langen gemeinsamen Zeitspanne entwickelte sich ihre romantische Beziehung erst später. "Wir hatten jahrelang zusammengearbeitet, bevor es zwischen uns gefunkt hat", erinnerte er sich im Podcast zurück.

Seit dem Jahr 2000 sind die Turteltauben verheiratet und duften im Laufe ihrer Ehe drei gemeinsame Kinder auf der Welt begrüßen: Daniel, Emily und Daisy. Gary ist sehr stolz auf die Drei, die alle ihren eigenen Weg eingeschlagen haben. Daniel studiert Medizin und Emily beschäftigt sich mit Physiologie und Sportwissenschaften. "Sie sind sehr fleißig, ganz anders als Dawn und ich", erklärte Gary kürzlich in einem Interview mit Mirror. Obwohl keiner seiner Kinder in seine musikalischen Fußstapfen treten möchte, würde er sie darin unterstützen. "Ich hätte sie nicht davon abgehalten, es ist ein gutes Geschäft für mich gewesen", erklärte er schmunzelnd.

Getty Images Gary Barlow, Sänger

Getty Images Gary Barlow im Juli 2023

