Größenunterschied von Gary Barlow und Sohn sorgt für Lacher

Den Sohn von Gary Barlow (53) hat die Öffentlichkeit schon eine Weile nicht mehr zu Gesicht bekommen. Als der Take That-Star dann vor Kurzem ein Foto seiner Familie auf Instagram teilte, ging dieses direkt viral. Grund dafür waren weder die Tochter noch die Ehefrau des Sängers – sondern sein Sprössling Daniel. Der Sohn des Briten ist kein kleiner Junge mehr. Ganz im Gegenteil: Daniel scheint knapp eineinhalb Köpfe größer als sein Vater zu sein und überragt auch den Rest der Familie um Längen.

Auf dem Bild wirkt es, als sei der 24-Jährige locker über zwei Meter groß. Das entspricht aber nicht der Realität: Laut britischen Medien misst er 1,88 Meter. Der enorme Größenunterschied liegt also nicht unbedingt an Daniel, sondern eher an Gary. Mit 1,75 Metern ist der ehemalige Boygroup-Star kein besonders großer Mann. Zudem steht der Junge einen Schritt weiter vorne als der Rest seiner Familie und das Bild wurde von unten geschossen – das macht die optische Täuschung perfekt. Für das Internet ist diese Aufnahme gefundenes Fressen. Nutzer auf X lassen es sich nicht nehmen, dutzende lustige Memes über den Größenunterschied zu teilen. "Gary Barlow, der seinem Sohn eine Gute-Nacht-Geschichte vorließt, ist das süßeste, das ich dieses Jahr gesehen habe", schreibt ein User zu einem Bild eines großen Menschen, der auf dem Schoß eines Zwerges sitzt. "Gary Barlow steht vor dem Cardigan seines Sohnes", scherzt ein weiterer zu einem Foto der TV-Bekanntheit, auf dem er vor einem lila Hintergrund mit Rautenmuster posiert.

Dass Garys sich neben seinem Sohn wie ein Zwerg fühlen könnte, ist aber wohl nicht der Grund, weshalb Garys Kinder nicht in der Öffentlichkeit stehen. Wie der Songwriter in einem Gespräch mit Mirror verriet, haben sie einfach kein Interesse am Showbusiness. Der Fokus der zwei älteren liege auf ihren akademischen Karrieren. Sowohl Daniel als auch Emily seien in den Bereichen Medizin und Physiologie tätig. Bei seiner jüngsten Tochter Daisy sei noch offen, wohin ihre berufliche Reise mal gehen wird.

Instagram / officialgarybarlow Gary Barlow mit seiner Familie

Getty Images Gary Barlow bei Greatest Hits Radio in London

