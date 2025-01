Helena Bonham Carter genießt seltenen Familienausflug

Helena Bonham Carter (58) wurde am Montag bei einem entspannten Familienausflug im Londoner Stadtteil Hampstead gesichtet. Gemeinsam mit ihrem Freund Rye Dag Holmboe und ihrem Sohn Billy verbrachte die Schauspielerin einen gemütlichen Nachmittag. Das Trio schlenderte mit den zwei Familienhunden im Schlepptau zum beliebten britischen Lokal The Wells Tavern, wo sie sich ein Mittagessen gönnten. Helena trug während ihres Spaziergangs einen warmen Mantel, der sie vor der kalten Winterluft schützte, mit passendem Schal und einer grauen Bommelmütze.

Helena zeigt sich nur selten mit ihren Liebsten in der Öffentlichkeit. Der 21-jährige Sohnemann Billy Raymond Burton stammt aus Helenas langjähriger Beziehung mit Regisseur Tim Burton (66). Nach der Geburt eines weiteren Kindes trennten sich die Filmstars 2014 nach rund 13 gemeinsamen Jahren. Seit 2018 ist Rye der Mann an der Seite der Harry Potter-Berühmtheit. Die Beziehung begann 2018 bei einer Hochzeit. Bereits in früheren Interviews bezeichnete Helena die Begegnung mit Rye als "glücklichen Zufall", der ihr Leben entscheidend verändert habe. Zuletzt entfachten sogar Gerüchte um eine mögliche Verlobung, nachdem Helena mit einem auffälligen Diamantring gesichtet wurde.

Viel mehr als mögliche Hochzeitspläne scheint die Welt aber vor allem der Altersunterschied des Paares zu interessieren. Helena ist mit 58 ganze 21 Jahre älter als der 36-jährige Kunsthistoriker. Ihren Fans scheint das gar nicht zu gefallen, weshalb beide seit Beziehungsbeginn mit viel Kritik konfrontiert werden. Doch der The Crown-Darstellerin und ihrem Liebsten macht das nichts aus. "Ich mag es, dass es ständig Nachrichten gibt, dass er jünger ist als ich. Und was lustig ist, ist, dass ich immer älter werde, aber für die Boulevardpresse bleibt er 33. Er ist fast wie Benjamin Button", amüsierte sich Helena in einem Times-Interview.

Getty Images Tim Burton und Helena Bonham Carter, 2011

Getty Images Helena Bonham Carter und ihr Partner bei den Virgin Media British Academy Television Awards 2021

