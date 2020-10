Tiffany Haddish (40) und Common (48) widerlegen die Trennungsgerüchte! Erst seit August ist bekannt, dass die Comedienne und der Rapper gemeinsam durchs Leben gehen – dennoch vermuteten Fans jetzt, die beiden Turteltauben hätten sich nach nur drei Monaten schon wieder getrennt, da Common seiner Liebsten nicht auf Instagram folgte. Das stellt sich allerdings als völliger Quatsch heraus: Wie sie jetzt beweisen, sind die beiden nach wie vor total glücklich miteinander!

Anders als von einigen Fans vermutet, entfolgte der Musiker Tiffany nämlich gar nicht, sondern war ihr bis dato einfach noch nicht gefolgt – das ändert er am Donnerstag jedoch und lässt sich nun keinen Post der Brünetten mehr entgehen. Darüber hinaus sind die zwei am Freitag gemeinsam bei einem Instagram-Livechat zu sehen und drücken am Ende ihrer Unterhaltung ihre Gefühle füreinander mit den Worten "Ich liebe dich" noch einmal ganz deutlich aus.

Mit Common scheint die "Girls Trip"-Darstellerin genau den richtigen Mann an ihrer Seite zu haben. In einem Interview mit dem News-Portal Extra hatte sie verraten: "Ich habe das Gefühl, dass es hält. Ich habe mich noch nie so gut in einer Beziehung gefühlt." Falls ihre Liebe dennoch einmal scheitern sollte, würde sie einfach bei The Bachelorette mitmachen, scherzt sie.

Tiffany Haddish, Schauspielerin

Common und Tiffany Haddish im März 2018

Tiffany Haddish bei den MTV Movie And TV Awards 2018

