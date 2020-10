Der aktuelle Beziehungsstatus von Tiffany Haddish (40) und Common (48): in einer Beziehung – eigentlich! Aktuell brodelt die Gerüchteküche und die Fans sind sich ziemlich sicher: Die Schauspielerin und der Rapper haben sich schon etwa drei Monate nach ihren Liebesnews wieder getrennt. Einen Grund zu dieser Annahme lieferte ihr Verhalten im Netz: Die beiden waren sich kurzzeitig entfolgt, nachdem Tiffany eine kryptische Botschaft an ihre Ex-Freunde postete. Ob sie damit nun also auch Common meinte?

In ihrer Instagram-Story teilte Tiffany ziemlich aus: "Ich habe meine ehemaligen Fuckboys so satt und ja, du bist ebenfalls ein Fuckboy, auch wenn wir zusammen waren. Du wolltest es weiterhin mit mir treiben, obwohl es längst vorbei war", lauteten ihre harschen Worte. Sie bat des Weiteren darum, dass sich besagter Verflossener nicht mehr bei ihr melden solle – die 40-Jährige wolle ihn gänzlich aus ihrem Leben streichen.

"Als du dein wahres Ich gezeigt hast, war ich enttäuscht und angewidert. Also bleib bitte für immer weg", machte Tiffany des Weiteren deutlich. Ob diese klare Message wirklich an Common adressiert war? Fakt ist: Der Musiker zählte nach der Veröffentlichung nicht mehr zu Tiffanys Followern. Inzwischen folgen sich die zwei allerdings wieder.

Anzeige

Instagram / tiffanyhaddish Tiffany Haddish, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Common, US-Rapper

Anzeige

Getty Images Tiffany Haddish im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de