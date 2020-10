Hier ist jemand aber ganz schön sexy unterwegs! Die Fans können aktuell nicht genug von neuen Schnappschüssen von Rebel Wilson (40) bekommen. Die Schauspielerin legte in den vergangenen Monaten eine richtige Body-Transformation hin: Rund 20 Kilo purzelten bereits durch regelmäßige Sportsessions und gesunde Ernährung – und das Ergebnis zeigt Rebel aktuell nur zu gerne. So schmiss sich die Hollywood-Größe nun zu Halloween in ganz schön heißen Fummel – der ihre erschlankte Figur perfekt in Szene setzte.

Gerade in den USA wird Halloween gerne mal ausgiebig zelebriert – aufgrund der aktuellen Gesundheitslage ist das in diesem Jahr aber nur bedingt möglich. Um nicht ganz auf Gruselspaß zu verzichten, traf sich Rebel in einer kleinen Feierrunde und brezelte sich dafür ganz schön auf: Auf einem Spiegelselfie in ihrer Instagram-Story mit ihrer Freundin Sasha Alexander zeigte sich die Blondine in einem silber-schwarzen Body, der nicht nur knalleng saß und einen Cut-out unter Brust aufwies, sondern auch ganz schön viel von ihrem Dekolleté preisgab. Um die Schultern hatte Rebel einen schwarzen Umhang gelegt. Auch wenn nicht ganz klar ist, was die Beauty hier verkörpert: Alle Blicke auf sich ziehen dürfte sie damit in jedem Falle.

Bei Rebel läuft es aber nicht nur in Sachen optischer Verwandlung richtig rund – sie fand vor Kurzem mit Jacob Busch (29) auch einen neuen Mann an ihrer Seite. Seitdem die Katze aus dem Sack ist, zeigen sich der Pitch Perfect-Star und der Millionär regelmäßig superverliebt. Wie Rebels Story-Postings beweisen, war er selbstverständlich auch beim Halloween-Event vor Ort.

Instagram / rebelwilson Jacob Busch und Rebel Wilson im Oktober 2020

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Oktober 2020

