Können sich Two and a Half Men-Fans etwa bald über ein Comeback der Show freuen? 2015 wurde die erfolgreiche Sitcom beendet. Serienliebling und Hauptdarsteller Charlie Sheen (53) war aber schon seit 2011 nicht mehr mit von der Partie, nachdem es hinter den Kulissen ordentlich gekracht hatte. Doch nun soll Charlie, obwohl seine Rolle Harper in der Serie starb, ein Comeback der Show planen!

Das behauptet zumindest der Alarm für Cobra 11-Star Pedro Lopez Martínez, der auch als Charlie Sheen-Double auftritt, im Bild-Interview. Er traf den Hollywoodstar kürzlich in London. "Wir haben dort gemeinsame Pläne ausgeheckt", schildert der 46-Jährige. Demzufolge habe Charlie schon konkrete Vorstellungen, wie die Serie weitergehen könnte: "Er hat seinen Tod nur vorgetäuscht, um seinen Halbbruder in Spanien zu suchen. Charlie trifft dort auf mich, mit gleichen Klamotten und gleichem Stil wie er, nur jünger."

Charlie finde die Idee derart genial, dass er sie mit Show-Erfinder Chuck Lorre (66) besprechen wolle. Sowohl er als auch sein Double sprechen passenderweise fließend Spanisch. Pedro schätzt die Chancen für eine Wiederaufnahme der Show nicht schlecht ein: "Der Charlie ist so heiß auf seine alte Rolle, der macht alles für das Comeback." Der TV-Held selbst äußerte sich bislang nicht zu den Gerüchten.

Instagram / charlie.sheen.cologne Pedro Lopez Martínez und Charlie Sheen in London

Anzeige

Getty Images Charlie Sheen im Januar 2019 in Malibu

Anzeige

Action Press / Nicole Kubelka / Future Image Charlie Sheen im April 2019 in Dortmund auf der Deutschen Comic Con

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de