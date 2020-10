Bei diesem verkuschelten Pic kommt Herbststimmung auf! Seit nunmehr vier Jahren sind Daniela Katzenberger (34) und Lucas Cordalis (53) verheiratet. Im Netz halten die Eltern einer Tochter ihre Follower über ihren chaotischen Alltag auf dem Laufenden – immer mit dabei: eine ordentliche Portion Humor. So lichteten die beiden sich gerade erst gemeinsam in der Badewanne ab. Bei ihrem neuesten Pärchenfoto wurde es nun wesentlich romantischer – und vor allem herbstlich.

Eng umschlungen posiert das Paar auf seinen neuen Instagram-Bildern in einer herbstlichen Kulisse. Dani und Lucas schauen sich dabei erst verliebt in die Augen und lachen sich dann an. Viel zu sagen bleibt der Katze da offenbar nicht – sie kommentierte die Fotoreihe lediglich mit zwei Herzen. "Schönes Paar", lautete auch die Einschätzung von einem User.

Bei so viel Liebe haben viele Fans vor allem eine Frage: Wann kommt Kind Nummer zwei? Doch da mussten Dani und Lucas ihre Community schon vor Kurzem enttäuschen. In einem Interview gab die 34-Jährige intime Einblicke und verriet: "Wir planen da nichts. Haben wir mal 'ne Zeit lang – dann hat das nicht geklappt. Und jetzt planen wir da auch tatsächlich nichts mehr."

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger, Oktober 2020

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Lucas und Sophia Cordalis

