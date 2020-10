So zelebrieren Daniela Katzenberger (34) und Lucas Cordalis (53) offenbar ihre Zweisamkeit! Immer wieder gibt die Kult-Blondine Einblick in ihren turbulenten Alltag mit ihrem Ehemann und ihrer gemeinsamen Tochter Sophia (5). Dabei erzählt die Reality-Show-Darstellerin, dass die Stunden alleine mit ihrem Liebsten oft zu kurz kämen. Doch jetzt fanden die Katze und Lucas wohl doch eine Gelegenheit, Zeit zu zweit zu verbringen: Sie nahmen gemeinsam ein entspanntes Bad!

Herrlich gewöhnlich wirkt das beliebte Paar auf den Schnappschüssen, die Dani auf Instagram teilte. "Und zusammen brauchen wir nur zwei Liter Wasser", scherzte die Mutter unter dem Beitrag. Tatsächlich sitzen die beiden nicht in einem luxuriösen Whirlpool, sondern in einer stinknormalen Badewanne. Mit "Wasser sparen leicht gemacht", kommentierte die Sängerin die Fotos, auf denen sie mit ihrem Mann offenbar mächtig Spaß beim Planschen hat.

Von der guten Laune ließen sich auch ihre Fans anstecken und antworteten auf den Beitrag mit zahlreichen lachenden Emojis. "Früher sind wir mit den Geschwistern Baden gegangen, um Wasser zu sparen. Heute gehen wir mit den Ehemännern", witzelte ein User. Doch viele andere Nutzer spielten in der Kommentarsplate auch auf die Gerüchte an, dass sich die Eheleute Teilnehmer der aktuellen The Masked Singer-Staffel sind. "Waschtag bei den Erdmännchen", meinte ein Follower das Pärchen in der beliebten Rate-Show enttarnt zu haben.

Getty Images Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis in Köln, 2016

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger, Oktober 2020

© ProSieben / Willi Weber Die Erdmännchen bei "The Masked Singer"

