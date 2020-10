Finden diese beiden wieder zueinander? Seit fast zwei Jahren gehören Addison Rae (20) und Bryce Hall (21) zu den bekanntesten Gesichtern der US-amerikanischen TikTok-Szene. Anfang 2020 hatten die beiden offiziell gemacht, dass sie ein Paar sind. Doch nur vier Wochen später war schon wieder alles aus und vorbei. Im Sommer ließen sie ihren Flirt erneut kurz aufleben, gaben das aber nie zu. Nun ist offenbar erneut eine solche Flirt-Phase zwischen Addison und Bryce angelaufen: Es häufen sich Hinweise, dass die beiden App-Stars es ein drittes Mal miteinander versuchen!

Bereits Anfang Oktober keimten erste Hoffnungsschimmer bei den Fans der beiden auf, dass alle Zeichen erneut auf Liebe stehen! Bryce beschenkte seine Ex nicht nur mit einem riesigen Strauß Rosen zu ihrem 20. Geburtstag, er gab außerdem in einem YouTube-Video seines Kollegen Jason Nash (47) zu, sich wieder eine Beziehung mit Addison zu wünschen. An einen Lügendetektor angeschlossen, beantwortete er die Frage "Willst du Addison zurück?" mit einem "Ja." Dass auch die Netz-Beauty so denkt, beweisen Paparazzi-Aufnahmen: Die beiden wurden zuletzt mehrfach bei Dinner-Dates fotografiert oder posteten sogar selbst gemeinsame Beiträge.

Verräterisch war auch eine Instagram-Story von Bryce, in der er Rasierschaum von zwei zierlichen Frauenhänden ins Gesicht geschmiert bekommt. Die lackierten Nägel entlarvten die Fans schnell als die von Addison. Noch haben sich die beiden TikTok-Stars nicht zu einem möglichen Liebes-Comeback geäußert. Die Frage ist aber: Könnte das wirklich gut gehen? Schließlich hatten sie sich in der Vergangenheit schon zweimal wegen ihrer öffentlichen Leben getrennt, wie sie selbst zuvor auf Twitter erklärt hatten.

Anzeige

Rachpoot/MEGA Bryce Hall und Addison Rae bei einem Date, Oktober 2020

Anzeige

TikTok / addisonre & Instagram / brycehall Collage: Addison Rae und Bryce Hall, TikTok-Megastars

Anzeige

Instagram / brycehall Bryce Hall und Addison Rae im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de