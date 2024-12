Addison Rae macht selbst eine Autowäsche zur Fashionshow

Die Sonne Kaliforniens strahlt selbst im Dezember, doch Addison Rae (24) scheint sie mühelos zu übertrumpfen. Die TikTok-Ikone wurde vor wenigen Tagen bei einer Autowäsche in Los Angeles gesichtet – und sorgte für reichlich Aufsehen. In einem luftigen Sommerkleid präsentierte sie – wie Fotos, die TMZ vorliegen, zeigen – ohne BH nicht nur viel Haut, sondern auch schwarze Tape-Akzente, die dafür sorgten, dass das Nötigste bedeckt blieb. Ihre Highheels waren dabei nicht nur ein modisches Highlight, sondern auch ein cleverer Trick, um selbst die höchste Stelle ihres Range Rovers souverän zu reinigen. Abgerundet wurde ihr Look mit einer New Orleans Saints-Kappe – ein subtiler Gruß an ihre Wurzeln in Louisiana.

Aber Addison glänzt längst nicht nur auf Social Media oder vor der Linse der Paparazzi. Mit ihrem zweiten 2024er-Song "Aquamarine" knüpft sie an den Erfolg von "Diet Pepsi" an, der es bis auf Platz 54 der Billboard Hot 100 schaffte und beeindruckende 174 Millionen Spotify-Streams erreichte. Neben ihrer Musik beweist die 23-Jährige auch als Schauspielerin Talent: Nach einem Part in Eli Roths (52) Horrorfilm "Thanksgiving" steht bald die Komödie "Animal Friends" mit Ryan Reynolds (48) an. Damit bleibt Addison eine Person, die man in jeder Hinsicht im Auge behalten sollte.

Genau das dachten sich auch Fans, die sich seit einiger Zeit einig sind: Addison Rae wäre perfekt, um Britney Spears (43) in der geplanten Filmbiografie zu verkörpern. Doch der Internetstar selbst sieht das anders. In einem iHeart Radio-Interview zeigte sie sich bescheiden und betonte, wie sehr sie die Popikone verehrt: "Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass irgendjemand es verdient, Britney zu spielen." Für Addison ist Britney "ein Rätsel und eine Ikone", deren Vermächtnis einzigartig und unantastbar bleibt. "Niemand wird je das nachmachen können, was sie für Musik und Entertainment getan hat", erklärte die Tänzerin entschlossen.

Getty Images Addison Rae auf den 2024 MTV Video Music Awards

Getty Images Addison Rae auf der Met Gala im September 2021

