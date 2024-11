Addison Rae wäre geehrt über Rolle in Britney Spears' Biopic

Die Filmbiografie von Britney Spears (42) ist derzeit in Planung. Nun brodelt die Gerüchteküche: Welche Anwärterin schnappt sich die Rolle der Popikone? Addison Rae (24) ist eine der Fan-Favoritinnen für die heiß begehrte Rolle. "Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass irgendjemand es verdient, Britney zu spielen", teilte die Sängerin vor wenigen Tagen im iHeart Radio-Interview mit. Die TikTok-Bekanntheit könne sich gar nicht mit Britney vergleichen, die für sie "solch ein Rätsel und eine Ikone" sei. "Ich finde, sie hat wirklich etwas geschaffen, das unantastbar ist und so einzigartig, dass niemand jemals in der Lage sein wird, das nachzumachen, was sie für die Musik und die Unterhaltungsindustrie getan hat", fügte die "Diet Pepsi"-Interpretin hinzu.

Laut Addison solle Britney selbst entscheiden, wer sie in ihrer Biografie darstellen soll. Die Schauspielerin betonte im Interview: "Ich unterstütze alles, was Britney Spears jemals in ihrem Leben und ihrer Karriere tun möchte, und ich glaube, dass sie die beste Meinung darüber haben wird, wer das sein sollte." Falls sich Britney tatsächlich für Addison entscheiden sollte, wäre die Social-Media-Bekanntheit "sehr geehrt". Addison erklärte: "Ich denke, wenn sie jemals etwas zu mir sagen würde, auch wenn es etwas wäre, das ich nicht hören möchte, würde ich es annehmen."

Britneys Biografie wird auf ihrem Buch "The Woman in Me" von 2023 basieren. Addison habe das Buch verschlungen. "Ich wartete darauf, dass Barnes und Noble ihre Türen öffneten, als es herauskam", verriet die "Einer wie keiner"-Darstellerin. In ihren Memoiren teilte Britney ihre Erfahrungen über ihre vergangenen Romanzen, ihre geistige Gesundheit und ihre umstrittene Vormundschaft mit. Den Bestseller wird Britney mit "Wicked"-Regisseur John M. und "Legally Blonde"-Produzenten Marc Platt verfilmen.

Dimitrios Kambouris/ Getty Images North America Addison Rae auf den CFDA Awards, Oktober 2024 in New York

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Britney Spears bei den MTV Music Awards, August 2016

