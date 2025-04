Addison Rae veröffentlicht schon sehr bald ihr Debütalbum

Social-Media-Star Addison Rae (24) verkündet Neuigkeiten: Ihr erstes Album wird am 6. Juni 2025 erscheinen. Das Werk, das den Titel "Addison" trägt, wird über Columbia Records veröffentlicht und beinhaltet insgesamt zwölf Songs. Darunter befinden sich sowohl ihre bisherigen Hits wie "Diet Pepsi", "Aquamarine" und "High Fashion" als auch der neue Song "Headphones On". Die Ankündigung des Albums sorgt für reichlich Aufregung unter ihren Fans, die das Werk schon vorbestellen können.

Hinter dem Album steckt viel kreative Arbeit, die gemeinsam mit den Songwritern und Produzenten Luka Kloser und Elvira Anderfjärd entstanden ist. Addison selbst war ebenfalls an der Produktion beteiligt, was das Album zu einem sehr persönlichen Projekt für die Künstlerin macht. Besonders gespannt dürften Fans auch auf das physische Erscheinungsbild des Albums sein: Es wird in verschiedenen Formaten erhältlich sein, darunter eine limitierte Ausgabe auf blau-transparentem Vinyl, ein signiertes CD-Exemplar sowie klassisches schwarzes Vinyl. Ein Poster und spezielle Hüllendesigns machen die Veröffentlichung zu einem Sammlerstück für Musikliebhaber.

Addison, die mit ihren Tänzen und Videos auf TikTok weltweiten Ruhm erlangte, zeigt mit ihrem Debütalbum eine neue Facette ihres Talents. Neben ihren Social-Media-Erfolgen hat sie sich in den letzten Jahren auch als Schauspielerin und Sängerin einen Namen gemacht, immer mit Unterstützung ihrer treuen Fangemeinde. In der Vergangenheit zeigte sie sich immer wieder überwältigt von der Liebe und Begeisterung ihrer Fans. "Ohne euch wäre ich nicht hier", sagte sie einst in einem Instagram-Live-Video. Es bleibt spannend zu sehen, welche neuen Wege Addison noch einschlagen wird.

Getty Images Addison Rae bei der amfAR-Gala in Los Angeles 2021

Getty Images Addison Rae auf der Met Gala 2022

