Addison Rae lehnt Hauptrolle in Britney-Spears-Biopic ab

Addison Rae (24) setzt mit einem neuen Foto auf Instagram ein klares Fashion-Statement: Der Social-Media-Star posierte mit einem schwarzen Fedora-Hut und erinnerte dabei auffallend an Looks von Britney Spears (43). Trotz der optischen Parallelen zur Pop-Ikone der 2000er machte Addison laut OK! Magazine in einem Interview deutlich, dass sie sich keineswegs mit Britney vergleichen wolle, geschweige denn sich als Darstellerin in dem geplanten Biopic über die Sängerin sehe. "Ich glaube wirklich nicht, dass irgendjemand es verdient hat, sie zu spielen. Sie ist ein solches Rätsel und eine solche Ikone", stellte sie klar.

Ein Biopic über das Leben von Britney Spears ist aktuell in Planung, basierend auf ihren kürzlich erschienenen Memoiren "The Woman in Me". Regisseur Jon M. Chu (45) gab bekannt, dass die Arbeit an dem Projekt gerade erst beginnt und Britney selbst eng in den Prozess eingebunden sein werde. "Ich habe Ideen und eine Herangehensweise, aber es ist alles noch sehr, sehr früh", erklärte er. Auch Schauspielerin Emma Roberts (33) hat Interesse an der Rolle gezeigt und in Interviews davon geschwärmt, wie sie Britney-Songs aus Leidenschaft sogar ihrem kleinen Sohn vorsinge. Die Schauspielerin verriet im Gespräch mit Cosmopolitan: "Es wäre mein absoluter Traum, sie zu spielen." Doch bislang gibt es keine konkreten Besetzungen.

Schon lange gilt Britney Spears als unantastbare Ikone der Popkultur und prägt ganze Generationen mit ihrer Musik und ihrem Stil. Addison Rae, die selbst Teil einer jüngeren Künstlergeneration ist, zeigt sich beeindruckt von Britneys Einfluss. Sie betont, dass niemand das, was Britney für die Unterhaltungsindustrie getan hat, jemals wiederholen könne. Privat hat die Pop-Ikone viele Höhen und Tiefen durchlebt. Erst kürzlich teilte Britneys Ex-Mann Sam Asghari (30) Details über ihre Vormundschaft durch ihren Vater, die von 2008 bis 2021 anhielt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Addison Rae auf den 2024 MTV Video Music Awards

Anzeige Anzeige

Getty Images Britney Spears, Musikerin

Anzeige Anzeige