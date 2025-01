Addison Rae enthüllt Details zur Freundschaft mit Kourtney

Addison Rae (24) hat sich in einem Interview mit Rolling Stone über ihre Freundschaft mit Kourtney Kardashian (45) geäußert. Als sie gefragt wurde, wie es um die Verbindung zu dem Reality-TV-Star stehe, erklärte sie: "Sie hat jetzt geheiratet und ein Baby." Die beiden Frauen, die trotz eines Altersunterschieds von 21 Jahren enge Freundinnen wurden, erregten bereits 2020 erstmals Aufmerksamkeit durch gemeinsame Work-outs, Pool-Besuche und sogar passende Outfits. Addison betonte in der Vergangenheit immer wieder, wie wichtig Kourtney für sie sei: "Sie ist eine großartige Freundin von mir, eine großartige Mentorin und Person."

Ihre Zusammenarbeit erreichte 2021 einen neuen Höhepunkt, als Kourtney eine kleine Rolle in Addisons Filmdebüt "He's All That" übernahm. Zu dieser Zeit beschrieb Addison ihre Freundin als "ehrlich, real und jemand, auf den man sich verlassen kann". Die beiden teilten nicht nur ähnliche Interessen, sondern auch ihre Liebe zum Sport. Trotz ihrer inzwischen selteneren Treffen zeigt Kourtneys Geburtstagsgruß für Addison Anfang Oktober 2023, wie gut sie einander immer noch kennen: Neben Fotos und TikToks schenkte sie Addison ein Geschenkset in Form eines "A" aus Süßigkeiten – worauf die Influencerin auf Instagram überschwänglich reagierte: "Ich liebe dich so sehr, Kourtney." Nur einen Monat später begrüßte Kourtney ihren Sohn Rocky Thirteen (1), ihr erstes Kind mit Ehemann Travis Barker (49).

Addison, die ihren Durchbruch auf TikTok feierte, hebt immer wieder hervor, wie sehr sie von dieser Plattform profitiert hat, um ihre Träume zu verwirklichen. Sie ist längst nicht mehr nur als Social-Media-Star bekannt, sondern auch als Sängerin und Schauspielerin tätig. Kourtney, die ein ähnliches Gespür für die Selbstinszenierung und Nutzung moderner Medien hat, wurde in den letzten Jahren zu einer wichtigen Stütze in Addisons Leben. Beide Frauen betonten mehrfach, wie sehr sie voneinander lernen – ein Austausch, der zeigt, dass wahre Freundschaften von Gemeinsamkeiten und nicht vom Alter geprägt werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Addison Rae auf der Met Gala 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / poosh Kourtney Kardashian und Addison Rae, März 2023

Anzeige Anzeige