Addison Raes Musikvideo erinnert ihre Fans an Britney Spears

Addison Rae (24) hat für nostalgische Gefühle bei ihren Fans gesorgt. In einem neuen Instagram-Post teilte der Social-Media-Star hinter den Kulissen Bilder ihres neuesten Musikvideos, das im Februar Premiere feierte und mittlerweile fast drei Millionen Aufrufe auf YouTube verzeichnet. Besonders ins Auge fiel Addisons optischer Look, der Fans stark an Britney Spears (43) erinnerte. In einem weißen Bustier und mit einem dekorativen Gürtel setzte sie sinnliche Fashion-Akzente. Ein Instagram-Nutzer kommentierte: "Britneys Tochter btw, Leute", während ein anderer jubelte: "Es gibt Britney-Vibes, und ich bin voll dabei." Geotagged aus New Orleans, nahe Britney Spears' Heimatstadt Kentwood, und mit über 312.000 Likes schlägt Addison damit erneut eine Brücke zur Pop-Ikone.

Das Musikvideo, unter der Regie von Mitch Ryan, enthält eine Szene, in der Addison von Wasser durchnässt auftritt, was Fans an Britneys legendären Regen-Auftritt aus dem Jahr 2001 erinnerte. Die 24-Jährige, die bereits mit ihrem vorherigen Song "Diet Pepsi" Aufsehen erregte, hat ihren Stil offenbar gefunden: sinnlich und provokativ. Auch ungeachtet ihrer Videoprojekte sorgt sie für Schlagzeilen. Addison ziert momentan nicht nur das Cover der Vogue France, sondern auch das des Rolling Stone Magazins – ein doppelter Erfolg, den sie stolz auf Instagram präsentierte. Mit ihrer jüngsten Caption Southern girlsssss likeee in Kombination mit Diamanten- und Lippen-Emojis scheint sie ihren wachsenden Status in der Musik- und Modewelt weiter festigen zu wollen.

Addison, die als Tänzerin, Schauspielerin und Sängerin bei ihren Fans Eindruck hinterlässt, gilt seit jeher als großer Britney-Fan. Allerdings hat sie in der Vergangenheit betont, dass sie sich nicht mit der Pop-Ikone vergleichen wolle. Wie bereits berichtet, lehnte Addison die Hauptrolle in einem geplanten Biopic über Britneys Leben ab, da niemand der Sängerin gerecht werden könne. Fans tauschen sich in den Kommentarspalten dennoch oft rege über Gemeinsamkeiten der beiden aus. Während Britney die Poplandschaft der 2000er entscheidend geprägt hat, scheint Addison selbst auf dem besten Weg, ihren Platz in der heutigen Popkultur zu festigen – inspiriert von ihrer großen Vorgängerin, aber mit ihrem eigenen Ansatz.

Getty Images Britney Spears im April 2018

Getty Images Britney Spears, Sängerin

