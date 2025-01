Addison Rae sendet heiße Grüße zum ersten Tag des Jahres

Addison Rae (24) läutet das neue Jahr auf besonders aufsehenerregende Weise ein. Die Sängerin präsentierte sich auf Instagram in einem freizügigen Look, der ihre Fans staunen ließ. In einem roten Bikini-Top und einem weißen Shirt posierte Addison an einem Zaun mit einem Pferd. Zum Hingucker wurde aber ihre Kehrseite, die lediglich durch ein knappes blaues Unterhöschen verdeckt wurde – ihr weißer Maxirock bedeckte ihren Po kaum noch. Somit sendete Addison ihren Fans ziemlich heiße Grüße zum Neujahr.

Addison teilte zudem noch eine weitere Aufnahme mit ihren Unterstützern. Darauf posiert sie vor einer traumhaften Kulisse – nämlich an einem Strand samt strahlend blauem Himmel, der lediglich von ein paar Wolken bedeckt ist. In einem weißen Maxirock und einem schwarzen Crop-Top steht die Sängerin im kühlen Nass. "Magisches, bedeutungsvolles Leben... ich kann es nicht erwarten, bis 2025 ist", schrieb die 24-Jährige dazu und machte damit deutlich, wie sehr sie sich auf die kommenden zwölf Monate freut.

In der Vergangenheit machte Addison aber nicht mit ihren Looks Schlagzeilen, sondern eher mit ihrer Familie. So kam im Sommer 2022 heraus, dass der Vater der TikTok-Bekanntheit, Monty Lopez (49), eine Affäre mit einer 25-Jährigen hatte. "Er hat mir gesagt, dass wir zusammen sein werden und gemeinsame Babys haben werden", berichtete seine Affäre Renée Ash damals. Addison soll sich daraufhin von ihren Eltern distanziert haben – sie soll sich geschämt haben. "Addison hat einige Höhen und Tiefen ihrer Eltern in den letzten Jahren miterlebt, aber alles, was sich zurzeit abspielt, ist ganz besonders erschütternd für sie", erklärte ein Insider Page Six damals. Wie ihre Beziehung derzeit zu ihrem Vater und ihrer Mutter ist, ist unklar.

Instagram / addisonraee Addison Rae, US-Schauspielerin und Sängerin

Instagram / montylopez Monty Lopez mit seiner Tochter Addison Rae, August 2021

