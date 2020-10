Jason Derulo (31) ist von TikTok nicht mehr wegzudenken! Der Musiker hat auf der beliebten Video-Plattform knapp 39 Millionen Abonnenten und versorgt diese regelmäßig mit witzigen Clips aus seinem Privatleben. Diesen Sommer landete er dort mit "Savage Love" einen Megahit und kreierte passend dazu sogar eine kultige Tanz-Challenge. Gegenüber Promiflash verriet der Popstar nun, auf welchen TikTok-Song er persönlich total abfährt!

Im Promiflash-Interview sprach der "Take You Dancing"-Interpret von dem einen Lied, an dem er auf der Plattform nie vorbeikommt. "Es gab einen Song, von dem ich richtig besessen war. Ich kann mich nicht mehr genau an den Namen erinnern, aber er war von JP Saxe und Julia Michaels (26)", erklärte Jason. Er meinte damit die Ballade "If the World Was Ending", die auch auf YouTube bereits 115 Millionen Klicks erzielt hat. "Dieser Song ist pures Gold. Ich habe sogar ein kleines Cover davon gemacht", gab der 31-Jährige zu.

Der US-Amerikaner ist der Meinung, dass die App vor allem wegen der Musik so mächtig sei. "Die Leute tanzen dort, sie singen, sie machen die verschiedensten Dinge. Aber Musik ist der Kleber, der alles zusammenhält", teilte er Promiflash mit. "Ein Song, der heutzutage auf TikTok groß wird, der schafft es auch, auf der ganzen Welt zum Hit zu werden", ist sich Jason sicher.

Anzeige

Promiflash Jason Derulo im Oktober 2020

Anzeige

Getty Images Julia Michaels beim Angel Ball 2018 in New York City

Anzeige

LJ Fotos / AdMedia / ActionPress Jason Derulo bei der "Cats"-Weltpremiere in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de