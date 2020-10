An diesen Moment wird Jason Derulo (31) mit Sicherheit noch eine ganze Weile gerne zurückdenken! In den vergangenen Monaten hatten Millionen von Fans auf der ganzen Welt zu Jasons Hit "Savage Love" getanzt, ihre Performance gefilmt und diese Clips anschließend in den sozialen Medien verbreitet. Nur die Familie des US-amerikanischen Musikers hatte sich offenbar lange Zeit gegen diesen Trend gesträubt – bis sich Mama und Papa Derulo Ende September dann doch zu dem Tanz überreden ließen. Im Promiflash-Interview schwärmte Jason jetzt von diesem besonderen Moment mit seiner Familie!

"Es war ziemlich lustig", betonte der 31-Jährige gegenüber Promiflash und erinnerte sich: "Es war das erste Mal seit einem halben Jahr, dass ich sie sah." Somit sei das Familientreffen natürlich ohnehin etwas Besonderes gewesen, jedoch habe ihm das gemeinsame Tanzen für den Netz-Clip zusätzlichen Spaß bereitet. "Die Tatsache, dass wir einige Clips zusammen filmen konnten, machte manche Dinge einfach viel lustiger", freute sich der "Take You Dancing"-Interpret.

Er hätte seine Familie anlässlich seines Geburtstages besucht, doch in diesem Jahr sei die Party etwas anders ausgefallen als sonst: "Normalerweise läuft etwas Musik, es gibt etwas Essen, es wird getanzt – und das ist auch großartig", beschrieb Jason eine normale Geburtstagsfeier im Hause Derulo – schwärmte dann aber auch von den Vorzügen der Social-Media-Plattform: "Aber mit TikTok ist so viel mehr möglich: Man kann verschiedene Challenges machen, tanzen und eine Menge mit seiner Familie machen."

Getty Images Jason Derulo bei den GQ Men of the Year Awards im November 2018 in Berlin

Getty Images Jason Derulo im Juli 2020 in Philadelphia

Getty Images Jason Derulo, Musiker

