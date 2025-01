Sänger Jason Derulo will jetzt im Filmbusiness durchstarten

Jason Derulo (35) hat große Pläne für seine Zukunft in Hollywood. Der Sänger, der mit Hits wie "Talk Dirty" und "Savage Love" weltweite Erfolge feierte, möchte sich als Filmemacher neu erfinden. Jason, der bereits 2019 im Musical "Cats" zu sehen war, verriet in einem Interview mit Bizarre, dass er bereits drei Drehbücher geschrieben hat – darunter eine Komödie, ein actionreicher Marvel-ähnlicher Film und ein Weihnachtsfilm. Sein Ziel: Ab 2025 will er nicht nur vor der Kamera stehen, sondern auch die ganze Produktion lenken, um sicherzustellen, dass seine Filme ein Erfolg werden.

Parallel zu seinen Filmambitionen bleibt Jason aber auch seiner Musikkarriere treu. Am selben Tag seines Interviews veröffentlichte er seinen neuen Song "Snake", den er mit der Bollywood-Ikone Nora Fatehi (32) aufnahm. Die kanadisch-indische Schauspielerin und Tänzerin, die über 47 Millionen Follower auf Instagram hat, arbeitete zunächst virtuell mit Jason zusammen, bevor sie sich Ende letzten Jahres in Marokko für das Musikvideo trafen. Über die heißen Szenen im Clip sagte Jason: "Ich habe ein paar neue Bewegungen gelernt. Sie haben mich richtig gefordert." Das Video vereint einen futuristischen Touch mit Elementen der marokkanischen Kultur.

Neben aufregenden beruflichen Projekten erlebte der Vater eines Sohnes privat bewegende Wochen. In Los Angeles, wo er die meiste Zeit seines Lebens verbracht hat, bedrohten Waldbrände sein Zuhause. "Es war ein Schockmoment", betonte er. Sein Haus blieb verschont, doch ihn bewegt das Schicksal vieler Betroffener sehr: "Viele Menschen haben alles verloren." Gleichzeitig beklagte er fehlendes Mitgefühl gegenüber reichen Opfern und die enormen Kosten einer Feuerversicherung: "Eine Feuerversicherung ist so teuer. So teuer, dass ich sogar darüber nachgedacht habe, keine abzuschließen."

Getty Images Nora Fatehi, Sängerin

Getty Images Jason Derulo, Sänger

