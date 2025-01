Schwerer Unfall war für Jason Derulo die "dunkelste Zeit"

Jason Derulo (35) hat in einem Interview über eine der schlimmsten Erfahrungen seines Lebens gesprochen. Der Sänger berichtete, dass er 2013 bei den Vorbereitungen für seine "Future History World Tour" einen schweren Unfall erlitt. Während er an einem Tanzschritt arbeitete, stürzte er auf den Kopf und zog sich eine sogenannte "Hangman's-Fraktur" zu – eine gefährliche Fraktur an der Halswirbelsäule. Jason schilderte im Podcast "Great Company", wie der Arzt zu ihm sagte: "Sie haben die Hangman's-Fraktur. Das ist die gleiche Fraktur, die passiert, wenn man erhängt wird, und das hätte noch viel schlimmer ausgehen können. Sie werden sieben Monate für Ihre Genesung brauchen, und... verabschieden Sie sich von der Tour." Zu diesem Zeitpunkt war er erst 24 Jahre alt und stand am Anfang seiner Karriere.

Obwohl der Unfall die "dunkelste Zeit seines Lebens" war, fand Jason einen Weg, mit der Situation umzugehen. In einem täglichen Routineablauf hielt er sich sowohl körperlich als auch mental fit. Nach einer Runde auf dem Laufband verbrachte er bis zu zwölf Stunden im Musikstudio und konzentrierte sich voll und ganz auf das Songwriting. Während dieser Zeit entstand sein Album "Talk Dirty", das später zum erfolgreichsten seiner Karriere wurde. Mit sechs Platin-Singles, darunter "Wiggle" und der gleichnamige Titeltrack, konnte Jason das Therapiejahr kreativ nutzen und stärker zurückkehren als zuvor. Gleichzeitig veröffentlichte er eine offene Mitteilung an seine Fans, in der er sich für die Absage der Tour entschuldigte und versprach, bald wieder auf der Bühne zu stehen.

Jason Derulo, der vor allem für seine energiegeladenen Performances und eindrucksvollen Dance-Moves bekannt ist, betonte, wie sehr ihn diese Erfahrung geprägt hat. Seine Mutter, die ihn damals von seinem Training zum Musikstudio gefahren hatte, war auch eine wichtige Unterstützung während seiner Genesungszeit. Obwohl er in ihrer Gegenwart das wahre Ausmaß der Schmerzen verbergen wollte, erinnerte sich der Sänger noch genau an die Qualen während der Fahrt ins Krankenhaus: "Ich sitze also auf der Beifahrerseite, und jedes einzelne Rütteln des Autos ist wie die Hölle auf Erden." Heute sieht Jason, der sich im Jahr 2023 den Fuß brach, die schwere Zeit als Wendepunkt, der ihn zu einem noch ambitionierteren Künstler gemacht hat. Vom frühen Ruhm nach Hits wie "It Girl" bis zu seiner bahnbrechenden Rückkehr mit "Talk Dirty" hat der Musiker bewiesen, dass Hindernisse auch Chancen sein können.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sänger Jason Derulo

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Derulo, Sänger

Anzeige Anzeige