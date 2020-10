Dwayne "The Rock" Johnson (48) ist einer der ganz Großen im Hollywood-Business. Mit Filmen wie "Jumanji: Willkommen im Dschungel" oder der Neuauflage von Baywatch etablierte er sich zum Superstar – zuvor bewies er schon als Wrestler, dass er ein richtig harter Kerl ist. Dass der Muskelmann gerne mit alten Pics seine Vergangenheit noch einmal aufleben lässt, ist für seine Fans nicht neu. Vor allem in letzter Zeit veröffentlichte er vermehrt Schnappschüsse aus seiner Jugend und Kindheit – und so auch jetzt: Dwayne hat eine total niedliche Momentaufnahme von sich als kleinem Jungen geteilt.

Via Instagram präsentierte der heute 48-Jährige sein jüngeres Ich. Das Foto zeigt den Schauspieler mit gerade einmal vier Jahren und einer ziemlich voluminösen Frisur. "Nur fürs Protokoll: Einfach jeder dachte, ich wäre ein kleines Mädchen. Und natürlich hatte ich auch schon in sehr jungen Jahren immer einen Draht zu den Mädchen – hauptsächlich, weil sie dachten, ich wäre auch ein Mädchen", betitelte er seinen Beitrag im Netz.

Bereits vor wenigen Wochen hatte Dwayne seine Fans mit einem niedlichen Throwback-Foto überrascht. In der kompletten Wrestling-Montur seines Papas Rocky Johnson (✝75) posiert der damals Elfjährige ziemlich stolz auf dem Bild für die Kamera. "Ich habe es geliebt, die Wrestling-Hose, Stiefel, Jacken und Meisterschaftsgürtel meines Vaters anzuziehen – und immer davon geträumt, eines Tages ein Wrestling-Champion zu werden", hatte er zu dem Post geschrieben.

Instagram / therock Dwayne "The Rock" Johnson in jungen Jahren

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson, Schauspieler

Instagram / therock Dwayne "The Rock" Johnson in jungen Jahren

