Dwayne "The Rock" Johnson (48) ist seit zwei Jahrzehnten ein ziemlich gefeierter Star in Hollywood. Dass der Schauspieler aber auch mal ganz klein angefangen hat, daraus macht er keinen Hehl. Nur zu gern blickt er zusammen mit seinen Fans auf seine Kindheit zurück – so wie jetzt wieder: Dwayne teilt ein zuckersüßes Bild von sich, auf dem er seinem Vater nacheifert!

Auf seiner Instagram-Seite veröffentlichte der 48-Jährige vor wenigen Tagen einen Schnappschuss aus Kindheitstagen. "Ein kleiner Rückblick auf das Jahr 1983, als ich elf Jahre alt war. Ich habe es geliebt, die Wrestling-Hose, Stiefel, Jacken und Meisterschaftsgürtel meines Vaters anzuziehen – und immer davon geträumt, eines Tages ein Wrestling-Champion zu werden", schrieb er zu seinem Beitrag. Wie viele seiner Fans wissen, ist dieser Wunsch auch in Erfüllung gegangen, denn der heutige Leinwandheld startete seine eigene Wrestling-Karriere 1995.

Schon seit Jahren haben Supporter großes Interesse an Dwaynes Vergangenheit – und genau aus diesem Grund soll der Hollywood-Star auch demnächst eine eigene Serie bekommen. In "Young Rock" werden die Anfänge des US-Amerikaners thematisiert. Dafür wurden auch schon die ersten Darsteller gecastet. So wird unter anderem Adrian Groulx den zehnjährigen Dwayne darstellen und Bradley Constant den späteren Kinohelden während seiner High-School-Jahre.

Instagram / therock Dwayne "The Rock" Johnson in jungen Jahren

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson, Schauspieler

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson, 2000

