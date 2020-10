Damit hätte Dagi Bee (26) wohl nicht gerechnet! Die YouTuberin hatte sich eigentlich sehr gewünscht, am Freitagabend eine Goldene Henne mit nach Hause zu nehmen. Um den Publikumspreis abzustauben, hatte sie ihre Fans im Vorhinein fleißig zum Voten aufgerufen. Gemeinsam mit Netz-Stars wie Gewitter im Kopf oder Sallys Welt zählte sie zu den Nominierten. Dabei fiel bereits auf: Keiner der Mit-Kandidaten konnte Dagi in Bezug auf die Reichweite das Wasser reichen. Trotzdem ging die Blondine leer aus – stattdessen nahm YouTuber Varion den Preis in der Kategorie "Onlinestars" mit nach Hause. Aber wer ist der junge Mann eigentlich?

Auf YouTube vereint Varion schon knapp 1,5 Millionen Abonnenten hinter sich. Womit er seine Community begeistert? Mit regelmäßigen Sketch-Comedy-Videos, die er komplett alleine aufzieht. Für seine spaßigen Clips schlüpft er immer wieder in unterschiedliche Rollen und parodiert vor allem alltägliche Situationen. Filmchen wie "Wenn Eltern ehrlich wären" oder "Wenn man keine Ahnung von Frauen hat" sind echte Hits auf seinem Kanal.

Dass Dagi gegen den Käppi-Liebhaber verlor, begeisterte sie wohl nicht gerade. Während die meisten Gäste der Veranstaltung im Laufe des gesamten Abends Einblicke auf ihrem Instagram-Kanal boten, stoppte die Content Creatorin ihre Storys, als sie den Preis nicht gewann.

Instagram / varion Varion 2020 mit seiner Goldenen Henne

Getty Images Dagi Bee im Dezember 2019 in Bochum

Instagram / varion YouTuber Varion

