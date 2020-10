Diesen Auftritt hat bestimmt noch jeder Glee-Fan im Gedächtnis! In einer Folge der erfolgreichen Muscial-Serie hatte die kürzlich verstorbene Naya Rivera (✝33) einen legendären Auftritt hingelegt: In ihrer Rolle als Santana Lopez performte sie gemeinsam mit Grant Gustin (30) aka Sebastian Smythe Michael Jacksons 80er-Jahre-Hit "Smooth Criminal". Ihre Vorliebe für den Song hat sie wohl an ihren Sohn Josey Hollis Dorsey (5) vererbt – der tanzt dazu nun nämlich ebenfalls ganz begeistert!

Ryan Dorsey (37) teilte nun in seiner Instagram-Story einen ganz besonders süßen Clip, in dem Nayas und sein Sohn bei einer drolligen Performance zu sehen ist. Während im Fernseher das Musikvideo zu Michael Jacksons Superhit läuft, hüpft der Fünfjährige eifrig dazu auf und ab – und versucht offenbar, die Choreografie des King of Pop nachzutanzen.

Ryan scheint es ganz gut zu gelingen, Josey trotz des Verlusts seiner Mutter möglichst unbeschwert aufwachsen zu lassen – das sei ihm auch sehr wichtig, wie er im September in einem ziemlich emotionalen Instagram-Statement erklärt hatte. Auf Wunsch seines Sohnes zog zudem Nayas Schwester Nickayla zu ihm und Josey.

Anzeige

Instagram / dorseyryan Josey Hollis Dorsey im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / dorseyryan Josey Hollis Dorsey, Naya Riveras Sohn

Anzeige

Getty Images Naya Rivera bei den Screen Actors Guild Awards 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de