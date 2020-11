Kein guter Lauf für Temptation Island V.I.P-Verführer Benjamin Coors! Der Kaufmann aus Lübbecke war schon vor einem Jahr als Verführer in der Normalo-Version des Fremdgeh-Formats zu sehen. Dieses Mal scheint er aber keine der vergebenen Damen so wirklich von sich überzeugen zu können. Zweimal muss der Hottie eine heftige Abfuhr verkraften: Giulia Siegel (45) und Jasmin Herren (41) verweigern die Dates mit Benjamin!

Den ersten Korb vergibt Giulia: Sie habe kein Interesse, Benjamin weiter kennenzulernen, weil er als Mann für sie uninteressant sei. Das verkündet sie ohne Umschweife: "Ich habe auch Bock auf Dates zu gehen, ich will auch flirten. Ich bin aber nicht auf'm Viehmarkt. Ich will eigentlich nicht mit ihm auf ein Date gehen – ich möchte einen anderen Mann kennenlernen", erklärt die Blondine entschieden. Stattdessen entscheidet sie sich für ein Date mit Mario Wittmann: "Mario hat etwas Cooles an sich, ich finde ihn sehr interessant und männlich."

Korb Nummer zwei verteilt Jasmin – wenn auch aus etwas anderen Beweggründen. Ehemann Willi Herren (45) habe sich von Benjamin bedroht gefühlt, daher habe sie aus Rücksicht auf ihren Mann das Date verweigert. "Ich möchte einfach nichts machen, was meinen Mann verletzt", betont sie. Benjamin sieht das gelassen: "Ich fasse das auch als Kompliment auf", scherzt der 37-Jährige.

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner "Temptation Island V.I.P."-Verführer Benjamin Coors

Anzeige

Getty Images Giulia Siegel auf der Fashion Week in Berlin, 2015

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image Jasmin und Willi Herren im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de