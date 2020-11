So süß starteten hier die stolze Mama und ihr Sohn die ersten gemeinsamen Planschversuche! Anfang August brachte Fiona Erdmann (32) ihr erstes Kind in ihrer Wahlheimat Dubai zur Welt. Gemeinsam wohnt das Model dort mit seinem Partner Mohammad und dem frischgebackenen Erdenbürger. Immer wieder gibt Fiona den Fans im Netz Baby-Updates – und teilte nun Videos, die sie in einem Pool mit ihrem kleinen Söhnchen zeigen.

Darin zu sehen ist Mama Fiona, die vorsichtig den Sohnemann beruhigt – und sich dann mit ihm im Wasser treiben lässt. Die ehemalige Germany's next Topmodel Teilnehmerin schrieb zu den Clips auf Instagram: "Okay, am Anfang war das gar nicht sein Ding. Hat ein kleines bisschen gedauert, bis er sich dran gewöhnt hat." Doch freudestrahlend beobachtet die TV-Beauty im geposteten Beitrag, wie sich das scheinbar nach einigen Sekunden der Unruhe im neuen Element langsam ändert. Sie schrieb dazu überglücklich: "Dann fand er es richtig toll! Gott, ich liebe dieses kleine Wesen so sehr!"

Erst vor Kurzem fand Fiona die passende Villa für die neue kleine Familie in Dubai. Mit dem ersten eigenen Baby ging für die 32-Jährige ein langersehnter Traum in Erfüllung. Sie sei absolut glücklich und ihre Liebe zum eigenen Kind wachse jeden Tag, teilte sie ihrer Community im Web unlängst emotional mit.

Instagram / fionaerdmann Model Fiona Erdmann und ihr Sohn

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Sohn

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Baby im September 2020

