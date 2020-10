Fiona Erdmann (32) kann gar nicht genug von ihrem Baby bekommen! Anfang August begann für Fiona ein völlig neuer Lebensabschnitt. Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin durfte ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen und teilt seither regelmäßig überglückliche Mama-Updates auf ihren Social-Media-Kanälen. Diese Phase der Freude wird offenbar auch noch einige Zeit andauern: Fiona verriet jetzt, dass mit der Geburt ihres Kindes ihr absoluter Lebenstraum in Erfüllung ging!

Auf Instagram gab es von Fiona nun mal wieder eine waschechte Liebeserklärung. Unter ein Foto, das sie am Strand von Dubai mit ihrem Wonneproppen auf dem Arm zeigt, schrieb sie überaus rührende Zeilen: "Wir beide. Da bist du nun endlich! Mein langersehnter Traum! Alles, was ich mir immer gewünscht habe." Letztendlich sei die Mutterrolle für sie sogar noch schöner als erwartet. "Ich könnte nicht glücklicher sein. Jeden Tag wächst meine Liebe für dich", schwärmte sie weiter. Fiona freue sich jetzt schon darauf, bald mit ihrem kleinen Mann am Strand zu spielen.

Tatsächlich ist nicht nur die Zeit mit ihrem Sohn ein echter Hauptgewinn für die 32-Jährige – auch ihre Schwangerschaft genoss sie in vollen Zügen. "Die Zeit, in der man schwanger ist, ist einfach so wundervoll und magisch. Für mich waren die knapp neun Monate einige der schönsten Monate in meinem Leben", verkündete sie erst neulich zu einem Clip aus der Zeit, in der sie in anderen Umständen war.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Sohn in Dubai im Oktober 2020

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Baby

