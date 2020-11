Huch, da hat aber jemand große Onkel-Ambitionen! Bindi Irwin (22) und ihr Liebster Chandler Powell (23) sorgten im August für eine überaus erfreuliche Überraschung: Sie gaben bekannt, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Die Irwins sind seither selbstverständlich ganz aus dem Häuschen und können es kaum erwarten, das neue Mitglied der tierischen Familie kennenzulernen. Bindis Bruder Robert Irwin (16) wird damit zum ersten Mal Onkel – und hat in seiner neuen Rolle Großes vor, wie er nun verriet.

Robert weiß nämlich schon ganz genau, wie er seine Nichte um den Finger wickeln wird! In einem Interview mit Channel Seven gab er seine Taktik nun auch bekannt: "Meine Onkel-Technik ist, dass sie mit mir zu hundert Prozent Spaß hat. Die Kleine darf bei mir essen, was immer sie möchte und wenn sie irgendwo runterspringen will, dann fange ich sie auf", stellte er klar. Bindis Tochter könne bei ihm tun und lassen, was immer sie wolle. "Sie wird Motorrad fahren und Schlangen fangen und ich bin mir sicher, dass Bindi damit einverstanden ist. Das wird super!", berichtete der Sohn von Steve Irwin (✝44) weiter.

Es dürfte wohl klar sein, dass Robert seine Aussagen nicht wirklich ernst meint. Bindi ist sich nämlich ziemlich sicher, dass ihr Bruder einen tollen und verantwortungsvollen Onkel-Job machen wird. "Du bist immer für mich da und ich weiß, dass du der beste Onkel sein wirst, wenn unser kleines Mädchen geboren wird. Ich liebe dich", lobte sie ihn kürzlich unter einem Foto der Geschwister auf Instagram.

Instagram / bindisueirwin Chandler Powell, Bindi und Robert Irwin

Instagram / bindisueirwin Chandler Powell und Bindi Irwin, Oktober 2020

Instagram / robertirwinphotography Robert Irwin mit seiner Mutter, seiner Schwester Bindi und deren Mann Chandler

