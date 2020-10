Die Vorfreude bei Familie Irwin wächst! Mitte August hatte Bindi Irwin (22) ihren Fans verraten, dass sie zum ersten Mal Mama wird. Seitdem folgen regelmäßige Updates und Babybauchschnappschüsse, die die Schwangere nur zu gern mit ihrer Community teilt. Während sie in den vergangenen Wochen auf den meisten Fotos mit ihrem Mann Chandler Powell (23) posiert, begeistert nun ein ganz anderes Motiv die Follower: ein herzzerreißendes Bild mit ihrem Bruder Robert (16).

"Grüße an meinen kleinen Bruder (der definitiv nicht mehr 'klein' ist), der so ein unglaublicher Freund ist", beginnt Bindi ihren Post. Dazu teilt sie eine Aufnahme, auf der sich die Geschwister in den Armen liegen – und tatsächlich ist Robert mit seinen 16 Jahren schon ein gutes Stück größer als seine ältere Schwester. "Du bist immer für mich da und ich weiß, dass du der beste Onkel sein wirst, wenn unser kleines Mädchen geboren wird. Ich liebe dich", schließt Bindi ihren Post ab.

Vor wenigen Wochen, als die werdende Mama das Geschlecht ihres Babys bekannt gab, widmete Robert Bindi und ihrem Gatten bereits liebevollen Zeilen. "Ich freue mich so für dich und Chandler! Ich kann es kaum erwarten, meine Nichte kennenzulernen", schrieb er. Er sei davon überzeugt, dass die zwei die weltbesten Eltern werden und freue sich riesig auf die Abenteuer, die die Familie bald erleben werden.

Getty Images Terri Irwin mit ihren Kindern Robert und Bindi

Instagram / robertirwinphotography Robert Irwin mit seiner Mutter, seiner Schwester Bindi und deren Mann Chandler

Instagram / bindisueirwin Chandler Powell und Bindi Irwin, Oktober 2020

