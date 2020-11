Freudige Nachrichten bei Alex Reid (45)! Ende 2011 wurde der Ex-Mann von Katie Price (42) zum ersten Mal Vater: Mit seiner damaligen Verlobten Chantelle Houghton (37) hat er die gemeinsame – mittlerweile achtjährige – Tochter Dolly Reid. Seit knapp sieben Jahren ist der Boxer jetzt mit seiner neuen Verlobten Nikki zusammen – und der Kinderwunsch der beiden ist ziemlich groß: Jetzt verkündete Alex: Nach fünf Fehlgeburten ist Nikki erneut schwanger!

Das teilte der 45-Jährige seinen Fans via Instagram mit. Nicola hätte sich nicht zum ersten Mal einer IVF-Behandlung – also einer künstlichen Befruchtung – unterzogen, wie der Sportler erklärte. "Wir sind aktuell, bis das Gegenteil bewiesen ist, in der dritten Woche schwanger", meinte Alex. Normalerweise würde er diese News nicht so früh mitteilen, da man eigentlich einige Monate damit warten sollte. Doch sie hätten ihre Community ja sowieso auf ihre Reise der künstlichen Befruchtung mitgenommen. "Ich bin sehr hoffnungsvoll, wir haben zwei Embryos eingesetzt", erklärte er weiter.

Aktuell kann Alex seine Partnerin allerdings nicht sehen, wie er weiter verriet. Wegen der Behandlung müsse sie starke Medikamente nehmen, die das Immunsystem schwächen würden. Und wegen der aktuellen Gesundheitskrise habe er sich daher vorerst von ihr fernzuhalten.

Alex Reid und seine Verlobte Nikki

Die Verlobte von Alex Reid Nicola

Der Sportler Alex Reid

