Ob Sascha so bei Denise punkten kann? Neben dem Bademeister Till Adam versucht auch der Zeitsoldat momentan bei Bauer sucht Frau das Herz der Pferdewirtin Denise zu erobern. Die beiden liefern sich sogar einen richtigen Hahnenkampf: Während Till die Blondine eher mit seinen Muskeln von sich zu überzeugen versucht, legt Sascha mehr Wert auf sein Können im Stall und flotte Sprüche gegen seinen Konkurrenten – bei fast jeder Gelegenheit. Wie kommt der 29-Jährige damit bei Denise an?

Schon beim ersten Frühstückt foppt Sascha seinen Gegner Till, weil er sich einen Proteinshake zubereitet. "Sich morgens da so hinzustellen: ‘Ich brauche jetzt erst einmal meinen Shake’ und sich da seinen Shake zu machen, das ist für mich eigentlich mehr so Show", erklärt der Niedersachse. Auch Denise scheint diese Aktion eher zu belächeln – auch wenn sie Till gespannt beim Mixen seines Getränks zuschaut. Daraufhin sagt Sascha zu ihr: "Mein Tee ist jetzt nicht so aufregend wie so ein Potenzshake."

Auch im Stall lässt sich Sascha keine Gelegenheit nehmen, weiter gegen Till zu feuern. Denn dieser kommt zum Heuschaufeln perfekt gestylt im Muskelshirt. "Dass Till mit seinem Muskelshirt im Stall stand... Ich sag mal so: Wenn man mit der Arbeit nicht glänzen kann, dann muss man mit dem Aussehen irgendwie glänzen", macht sich Sascha über den Kieler lustig. Denise scheint sich darüber ebenfalls sehr zu amüsieren: "Wir sind hier ja nicht auf den Bahamas und wollen Kokosnüsse pflücken."

