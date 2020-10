Hat Till Adam jetzt endlich die Richtige gefunden? Der Muskelprotz war schon in der ein oder anderen Reality-TV-Sendung dabei. Leider war bisher keine der Beziehungen von Dauer. Deshalb probiert der Bademeister nun erneut sein Glück – dieses Mal bei Bauer sucht Frau. In dem Kuppelformat entschied sich die Bio-Bäuerin Denise, den Datingshow-Profi näher kennenzulernen. Doch meint er es wirklich ernst mit ihr?

In dem RTL-Magazin Extra gesteht Till gegenüber dem Bauernreporter Ralf, dass er nicht nur den nächsten TV-Auftritt suche. Für ihn gehe es wirklich um Liebe. Denn zum ersten Mal bewarb sich der Kieler selbst und wurde nicht angeschrieben, an dem Format teilzunehmen. Als er ein Foto von Denise sah, sei er sofort geflasht gewesen und wollte sie unbedingt treffen. "Ich dachte mir: Wow – sie spricht Freischnauze und ist groß, blond, blauäugig – das ist schon mein Beuteschema", erzählt der Reality-TV-Star. Er recherchierte sogar bereits, ob er in der Nähe der Landwirtin einen Job finden würde.

Und wie steht die Pferdenärrin zu seiner Datingshow-Vergangenheit? Denise erfuhr davon erst einen Tag, bevor Till sie auf ihrem Bauernhof besuchen kam. Ganz ehrlich gesteht sie: “Das sorgt bei mir schon für Unruhe.” Eine Chance wolle sie ihm aber trotzdem geben, da ihr unter anderem "besonders sein Lächeln" gefalle.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Bäuerin Denise und ihre "Bauer sucht Frau"-Bewerber

Anzeige

Instagram / tilladam23 Till Adam, Reality-TV-Star

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Denise, "Bauer sucht Frau"-Kandidatin 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de