Alex wer? Aktuell buhlen bei Prince Charming noch 18 Männer um das Herz von Gay-Bachelor Alexander Schäfer. Doch kaum hatte er die Villa nach der ersten Gentlemen's Night verlassen, streckten einige Kandidaten auch untereinander die Flirt-Fühler aus – allen voran Joachim und Jan. Die beiden verbrachten die Nacht nicht bei den anderen im Gemeinschaftsschlafzimmer, sondern in romantischer Zweisamkeit auf einem Sofa am Pool. Und die Kuscheleinheit sorgte bei den anderen Boys für viel Gesprächsstoff.

"Auf lange Sicht finde ich es halt schwierig, wenn man jemandem den Platz wegnimmt. Wenn man sagt, man hat sich wirklich in jemand anderen verguckt", zeigte sich Mitstreiter Vincent wenig begeistert. Auch im Wohnzimmer war der neueste Klatsch und Tratsch mittlerweile angekommen. "Die haben rumgemacht?", fragte Florian Kunze-Forrest schockiert. "Die haben alles gemacht so weit, wie ich das mitbekommen habe", erklärte David Lovric daraufhin.

Auch in der Vorjahres-Staffel kamen sich ein paar Kandidaten ziemlich nahe. Aaron Koenigs (26) und Dominic Smith gingen in der ersten Nacht auf Kuschelkurs. Und Martin Angelo gab dem damaligen Prinzen Nicolas Puschmann (29) sogar einen Korb, um die Show mit Konkurrent Kiril Gorodon zu verlassen. Was meint ihr: Geht bei Joachim und Jan zukünftig noch mehr?

Alle neuen Folgen von "Prince Charming" immer montags auf TVNOW.

TVNOW Joachim und Jan Maik in Folge zwei von "Prince Charming"

TVNOW Bernhard, Florian und David in der "Prince Charming"-Villa

TVNOW Aaron und Dominic bei "Prince Charming"

