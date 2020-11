Was für ein Hin und Her! Cardi B (28) und ihr Noch-Ehemann Offset (28) führen seit einiger Zeit eine wahre On-Off-Beziehung. Erst im September hatte die Rapperin die Scheidung von dem Künstler eingereicht – doch nur kurz darauf sind die beiden wieder zusammengekommen und nun scheint es so, als sei die Auflösung der Ehe auch vom Tisch: Cardi zieht ganz offiziell ihren Scheidungsantrag zurück!

Das berichtet zumindest TMZ. Demnach machte die 28-Jährige jetzt öffentlich, was die Fans schon lange wissen: Cardi und der Migos-Rapper sind wieder ein glückliches Ehepaar. Die "I like it"-Interpretin habe Unterlagen beim Gericht von Georgia eingereicht, um ihren vorangehenden Antrag auf Scheidung wieder zurückzuziehen. Das ist mittlerweile das zweite Mal, dass das Style-Chamäleon ein Comeback mit seinem Gatten startet.

Doch warum ließ es Cardi erst zu einer Scheidung kommen? Auf Twitter hatte sie sich vor Kurzem erklärt. "Ich habe die Scheidung eingereicht, um ihm eine Lektion zu erteilen", so die Mama der kleinen Kulture Kiari (2). Glaubt ihr, die beiden bleiben jetzt zusammen? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Cardi B und Offset 2019 in Newark

Getty Images Cardi B, Rapperin

Getty Images Offset und Cardi B im Oktober 2018

