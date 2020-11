Das lief wohl anders als erwartet! Der Jungbauer Patrick hofft aktuell darauf, bei Bauer sucht Frau die große Liebe zu finden – und hat sich drei Bewerberinnen ausgesucht, die er auf seinem Hof näher kennenlernen will. Doch schon bevor die topgestylten Mädels Antonia, Sofia und Julia dort so richtig ankommen, wird auf die Probe gestellt, ob sie tatsächlich landtauglich sind: Nur kurz nachdem sie für eine Spritztour auf einen Anhänger steigen, fängt es an zu regnen. Daraufhin macht sich Patrick große Sorgen um das Make-up seiner Ladys!

Noch bevor die ersten Regentropfen vom Himmel fallen, kommt der Landwirt auf das Thema Schminke zu sprechen. Während Antonia und Sofia erzählen, dass sie sich gerne Make-up auflegen, erklärt Julia, dass sie sich eigentlich nie schminkt – ein großer Vorteil angesichts der aufziehenden Regenwolken, wenn es nach Patrick geht: "Bei dem Regen würde ich sagen: Passt auf, dass euch nicht das ganze Gesicht wegläuft – außer bei dir Julia, bei dir ist ja alles echt."

Das scheint Patrick aber wohl nicht ganz ernst gemeint zu haben – immerhin erklärte er wenig später im Interview: "Ich suche so eine Mischung aus Prinzessin und Aschenbrödel. Grundsätzlich finde ich, ist es schön, wenn sich eine Frau schminkt. Aber man muss auch mal ohne können."

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei TVNOW.

TVNOW / Stefan Gregorowius Patrick, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Bauer Patrick und seine Hofdamen bei "Bauer sucht Frau" 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Patrick, "Bauer sucht Frau"-Kandidat

