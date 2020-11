Steht dem britischen Königshaus etwa schon bald eine große Veränderung bevor? Queen Elizabeth II. (94) hat seit knapp 70 Jahren das Amt der britischen Monarchin inne: Im Alter von 25 Jahren wurde die Frau von Prinz Philip (99) 1953 bei einer feierlichen Zeremonie zur Königin gekrönt. Doch könnte die Regentschaft von Queen Elizabeth II. schon bald ein Ende haben? Ein Royal-Experte vermutete jetzt zumindest, dass Prinz Charles (71) bereits 2021 König werden könnte...

"Ich glaube immer noch fest daran, dass die Queen zurücktritt, wenn sie 95 wird", nahm der Royal-Experte Robert Jobson in der Talkshow "The Royal Beat" an. Dieser Geburtstag steht in naher Zukunft an, denn schon im kommenden Jahr wird die Monarchin ihren 95. Ehrentag zelebrieren – und zwar am 21. April. Sollte sie entsprechend der Vermutung des Experten 2021 tatsächlich abdanken, würde gemäß der Thronfolge dann ihr Sohn Charles auf dem britischen Thron sitzen.

Der Talkshow-Gesprächspartner des Royal-Experten – der Journalist Jack Royston – glaubt hingegen nicht daran, dass die Queen einen Rücktritt in Erwägung zieht. Allerdings werde sie irgendwann an einen Punkt kommen, an dem sie alle ihre königlichen Aufgaben an Charles übergibt, ihr Amt aber trotzdem noch innehat. "Wie sieht man seinem Sohn dann in die Augen und sagt ihm, dass er nicht König wird?", fragte sich Jack.

Getty Images Queen Elizabeth II. im März 2019

Getty Images Prinz Charles, britischer Thronfolger

Getty Images Queen Elizabeth II., 2020

