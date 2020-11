Evanthia Benetatou (28) hat beim großen Wiedersehen von Das Sommerhaus der Stars nicht die Worte gehört, die sie gerne gehört hätte! Am vergangenen Sonntagabend kam es auf RTL zur großen Aussprache der zehn VIP-Paare. Die Fans waren dabei besonders gespannt darauf, wie und ob sich manche Duos bei Eva entschuldigen werden. Vor allem Andrej Mangolds (33) und Jennifer Langes (27) Auftritt wurde dabei sehnlichst entgegengefiebert. Doch zur großen Versöhnung kam es nicht!

Statt sich den einen oder anderen Fehler einzugestehen, beharrten beispielsweise Andrej und Jenny darauf, dass sie ja auch schöne Momente im Sommerhaus erlebt hätten. Diese wären nur nicht ausgestrahlt worden. Der gleichen Meinung war auch Annemarie Eilfeld (30), die während der Reunion von gemeinsamen Schmink- und Kochabenden schwärmte. Für Eva zu viel: "Ich finde es Wahnsinn, dass man nicht reflektieren kann, was da drin passiert ist. Das, was da drinnen mit mir und Chris gemacht wurde, spiegelt einen Teil unserer Gesellschaft wieder. Dieses Verhalten, ich möchte es nicht Mobbing nennen, habe ich überstanden und auch danach weitergemacht. Wir sind da gestärkt rausgegangen. Ich wünsche das alles, was da drinnen passiert ist, keinem Menschen", erklärte sie. Zuvor hatte sich nämlich keiner der Anwesenden bei ihr für manches Wort oder manche Tat entschuldigt.

Lisha zeigte während der Show noch am meisten Einsicht. "Ich finde, ich war der schlimmste Bewohner zu Eva, sage ich ganz ehrlich. Ich finde, Andrej war ihr gegenüber nicht so fies wie ich. Ich war wirklich die schlimmste Feindin, die sie hatte. [...] Ich glaube, es ist einfach vieles zu weit gegangen. Definitiv", machte die YouTuberin deutlich. Sommerhaus-Gewinner Andreas Robens stellte klar, dass sich eigentlich keiner während der Staffel durchgehend mit Ruhm bekleckert hatte. "Wir haben alle durch die Bank weg Scheiße gebaut in diesem Haus", schloss er ab.

