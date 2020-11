Das Co-Parenting funktioniert bei Kristin Cavallari (33) und Jay Cutler (37) offenbar prima! Ende April gaben die The Hills-Darstellerin und der Football-Spieler überraschend ihre Trennung bekannt. Seitdem verbindet das ehemalige Pärchen nur noch die gemeinsamen drei Kinder – und für ihren Nachwuchs wollen die beiden zusammen da sein. Das scheint ziemlich gut zu funktionieren: Die gesamte Familie feierte jetzt zusammen Halloween.

Auf Instagram teilte die Schauspielerin ein Foto, das die Herzen ihrer Fans etwas höherschlagen lassen dürfte. Auf dem Schnappschuss sitzt Kristin mit ihrem Noch-Ehemann und ihren drei Kids auf der Treppe vor ihrem Haus. Die Blondine steckt in einem kuscheligen Einhorn-Kostüm und lächelt verhalten in die Kamera, während Jay eine Sonnenbrille trägt und kaum eine Miene verzieht. "Halloween 2020", kommentierte Kristin den Beitrag.

Vor allem die Community der 33-Jährigen ist vom Zusammenhalt des einstigen Pärchens begeistert. "So wird es gemacht! Egal, was zwischen den Eltern ist, die Kinder kommen an erster Stelle", bewunderte eine Userin das Verhältnis von Kristin und Jay. "Das ist so wichtig für die Kinder", betonte eine andere Abonnentin.

Anzeige

Instagram / kristincavallari Die Schauspielerin Kristin Cavallari

Anzeige

Getty Images Kristin Cavallari und Jay Cutler

Anzeige

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de