Kristin Cavallari (33) gibt einen Einblick in ihre Gefühlswelt! Im April dieses Jahres überraschte die Reality-TV-Darstellerin ihre Fans mit ihrer Trennung: Nach zehn Jahren Ehe gab die Blondine bekannt, sich von ihrem Mann Jay Cutler (37) scheiden lassen zu wollen. Seitdem verlor der einstige The Hills-Star kein Wort über das Liebes-Aus – bis jetzt: In einem ehrlichen Interview enthüllte Kristin, wie hart die Trennung wirklich war!

"Wir haben es wirklich über Jahre versucht. Es war die härteste Entscheidung, die ich je treffen musste!", erklärte die 33-Jährige gegenüber People. Kristin erläuterte zudem, sie habe in den vergangenen Jahren das Wohl aller anderen vor ihr eigenes gestellt – das habe sich irgendwann angefühlt, als würde sie ertrinken. "Jetzt will ich mich auf mich fokussieren und herausfinden, was ich vom Leben will!", versicherte sie. Wegen der gemeinsamen Kinder habe sie auch heute noch ein gutes Verhältnis zu ihrem Ex.

Weiterhin schilderte Kristin, wie sehr sie sich bemüht habe, die Ehekrise aus ihrer eigenen Reality-TV-Show herauszuhalten: "Die Produzenten haben eine Menge zu sehen bekommen, es aber nicht in der Sendung gezeigt. Das ist gut so, weil ich nicht möchte, dass meine Kinder das jemals sehen!" Ihre Sprösslinge seien das Wichtigste in ihrem Leben.

Instagram / kristincavallari Jay Cutler und Kristin Cavallari, Reality-TV-Stars

Getty Images Kristin Cavallari und Jay Cutler 2019

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari, Reality-TV-Star

