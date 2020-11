Danni Büchner (42) ist bereit für eine neue Liebe! Am 17. November 2018 starb ihr Ehemann, der Kult-Auswanderer Jens Büchner (✝49), an den Folgen einer Krebserkrankung. Die Reality-TV-Teilnehmerin spricht immer wieder offen im Netz über ihre große Trauer. Doch die Fünffach-Mutter offenbart auch, dass es schön wäre, wieder einen Partner an ihrer Seite zu haben. Danni sei jetzt tatsächlich so weit, eine neue Beziehung einzugehen!

"Alle meine Freundinnen haben Partner, sind verheiratet. Ich bin die Einzige, die alleine ist", gab die 42-Jährige in der Goodbye Deutschland-Folge vom vergangenen Montag preis. Sie wünsche sich sehr eine Stütze in ihrem Leben, um mit ihren Gedanken nicht alleine zu sein. "Da fehlt mir schon jemand, der da ist, mich in den Arm nimmt und sagt, okay, atme mal tief durch", erklärte die Gastronomin. Für den richtigen Mann würde sie sogar ihre Wahlheimat Mallorca verlassen, gab die Brünette zu verstehen.

Auch ihre Kinder scheinen nichts gegen eine neue Liebe in dem Leben ihrer Mutter zu haben. "Wir sind bereit. Wenn es Mama glücklich macht, dann macht es uns auch glücklich", stellte Dannis Tochter Jada Karabas klar. Doch die 15-Jährige weiß auch, dass es ein neuer Mann in der Familie schwer haben könnte. "Der Mann muss mutig sein, weil wir alle nicht ganz leichte Charaktere sind", gab die Jugendliche an.

Anzeige

Instagram / dannibuechner Jens und Danni Büchner

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im November 2020

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de