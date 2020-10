Daniela Büchner (42) ist in Gedanken nur bei ihrem Mann! Vor knapp zwei Jahren machten furchtbare Schlagzeilen die Runde: Jens Büchner (✝49) verlor den Kampf gegen den Lungenkrebs mit gerade einmal 49 Jahren. Seither sorgt seine Frau stetig dafür, dass die Erinnerungen an den Goodbye Deutschland-Star nicht verblassen. Immer wieder teilt sie auch in den sozialen Netzwerken ihren Kummer mit ihrer Community. Daher ist auch der 30. Oktober einer der Tage, an denen Danni noch mal besonders mit ihrem Verlust konfrontiert wird: Denn heute hätte Jens seinen 51. Geburtstag gefeiert – und dazu richtete seine Witwe rührende Zeilen an ihren Gatten!

Mit ihrem neuen Instagram-Posting dürfte Daniela für Gänsehaut sorgen: Sie teilte eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, die Jens mit einer Torte zeigt. "Happy Birthday, mein Schatz. Heute wäre dein 51. Geburtstag. Egal, wo du gerade bist, egal, was du gerade machst, ich liebe dich", schrieb die 42-Jährige dazu. Sie habe an ihm stets seine Verrücktheit und seinen Mut geschätzt, Wege zu gehen, die kaum zu bewältigen gewesen seien. "Eines wirst du sicherlich sehen: Dass unsere Zwillinge dir so ähneln. Sie haben so so viel von dir", beteuerte sie weiter. Sie vermisse den Ballermann-Sänger schrecklich – in nahezu allen Situationen. "Jeden Tag sprechen wir über dich, weil du es verdient hast, unsterblich zu sein", schloss sie ihren emotionalen Beitrag ab.

Erst kürzlich offenbarte Danni, dass sie jeden Tag um Punkt 18.30 Uhr an den wohl schlimmsten Moment ihres Lebens erinnert werde. Das sei nämlich die exakte Uhrzeit, zu der Jens am 17. November 2018 verstorben ist. "Ja, das weiß ich immer und das passiert ganz oft noch, dass ich dann zufällig zur Uhr gucke [...] und dann ist es ein kurzer Schock", berichtete sie damals im Interview mit RTL.

Instagram / dannibuechner Jens Büchner, Reality-TV-Star

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im Oktober 2020

ActionPress Daniela und Jens Büchner, September 2018

