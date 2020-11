Bauer Rüdiger hat eigentlich schon alles in Sachen Liebe erlebt, was man erleben kann: Der Bauer sucht Frau-Kandidat aus dem Landkreis Heilbronn war schon mal verheiratet und bekam auch Nachwuchs! Aktuell sucht der schwäbische Winzer nach sieben Jahren Single-Dasein wieder eine Partnerin fürs Leben und dabei lässt er sich von RTL tatkräftig unterstützen. In einer Sondersendung sprach der 53-Jährige nun erstmals über seine Scheidung und den aus der Ehe entstandenen Sohn Alexander!

Bauernreporter Ralf besuchte Rüdiger auf seinem Hof auf der schwäbischen Alb. Dort betreibt Rüdiger eine Geflügelzucht und baut Wein an. Zum ersten Mal sprach er mit dem Reporter nun offen darüber, woran seine erste Ehe vor rund sieben Jahren gescheitert ist: "Es war eine schöne Zeit, die Ehe, aber irgendwann hat es halt nicht mehr funktioniert und dann haben wir uns getrennt. Aber ich hätte das schon gerne wieder, so richtig Schmetterlinge im Bauch, glücklich sein und mit einem Lächeln einschlafen", berichtete Rüdiger.

Auch nach der Trennung von seiner Frau hat der Landwirt noch ein gutes Verhältnis zu seinem Sohn. Dieser strebt sogar an, seinen Vater im Betrieb irgendwann abzulösen. "Mein Sohn ist aktiv hier dabei. Er unterstützt mich sehr gut. Alexander ist 20 Jahre alt. Er will das mal alles übernehmen, wir müssen einfach mal schauen, was die Zukunft bringt", plauderte Rüdiger aus. Wie Alex wohl auf Tatjana reagieren wird? Die Kandidatin wählte der Hühnerzüchter in der vergangenen Folge für die gemeinsame Hofwoche aus.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Rüdiger, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2020

Anzeige

TVNOW Rüdiger und Tatjana bei "Bauer sucht Frau" 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Rüdiger, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de