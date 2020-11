Bei Temptation Island V.I.P gibt es keine Grenzen! Zum ersten Mal wagen Promis das Abenteuer auf der Insel der Verführung. In der dritten Folge sahen die vergebenen Frauen nun zum ersten Mal Videos aus der Männer-Villa – und waren schockiert! Das Verhalten der Single-Frauen ist so extrem, dass Teilnehmerin Jasmin Herren (41) die Frauen sogar als "Bitches" bezeichnet. Im Promiflash-Interview verraten zwei der Verführerinnen, was sie über die Anfeindung denken.

Blondine Nadine meint im Interview: "Wir Ladies sind nicht eingeladen worden, um in der Ecke herumzusitzen. Dass das polarisiert, ist doch klar. [...]. Ich nehme das Jasmin überhaupt nicht übel." Sie könne verstehen, dass ihr Verhalten für die Partnerinnen der Männer heftig sei. Und auch Verführerin Finnja hat ihre Begründung für das extreme Verhalten. "Das ist eine Show und jede Frau von uns nimmt ihren Job sehr ernst. Wäre doch langweilig, wenn keine auf Angriff gehen würde", erklärt sie gegenüber Promiflash.

Die beiden Sexbomben hatten in der vergangenen Folge ein Dreier-Date mit dem Teilnehmer Calvin Kleinen. Die drei schmierten sich gegenseitig mit Schlamm ein – dabei waren Finnja und Nadine sogar oben ohne. Der vergebene Calvin schien den Anblick ganz schön genossen zu haben. Was wohl seine Roxy darüber dachte? Immerhin war sie selbst mal als Verführerin zu Gange.

