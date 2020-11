Hat Ludwig Heer (39) den Bogen damit überspannt? Bei Temptation Island V.I.P. stellen der Koch und seine Freundin Giulia Siegel (45) ihre Beziehung auf die Probe. Und die Verführerinnen nehmen ihren Job in der Männervilla sehr ernst. In Folge drei erwarteten sechs Single-Ladys Ludwig mehr oder weniger bekleidet in seinem Bett und er stieg ohne Zögern dazu. Im Gespräch mit Promiflash verriet seine Giulia nun, was sie von der Aktion hält.

"Ich finde, er hätte sein Hemd nicht ausziehen müssen, aber das liegt in seiner Entscheidung", erklärte die DJane gegenüber Promiflash. Aber grundsätzlich hat sie an seinem Verhalten in der Situation nicht viel auszusetzen. "Dass er der Natalja auf die Finger gehauen hat, war süß. Da hat er genau richtig reagiert", freute sie sich. Insgesamt sei das Ganze nur eine Inszenierung der Frauen gewesen, um ihren Ludwig zu testen. Schließlich seien die Ladys danach auch alle wieder aufgestanden.

Aber wirklich Bammel hat sie sowieso nicht, dass ihr Partner sich daneben benehmen würde. "Wir haben ja ganz klare Regeln vorab gesteckt. Die Regel war, nicht anfassen, wenn dann zwei Frauen und aufwärts im Bett", stellte sie klar. Denn dann sei es wie bei einer Hotelzimmer-Party. Und daran hat sich Ludwig gehalten.

