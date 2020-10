Sinnliche Freuden auf der Insel der Versuchung! In der zweiten Folge von Temptation Island V.I.P. ließ sich Ludwig Heer (39) von neun Girls gleichzeitig massieren, einölen und füttern. Sogar nach seinen erogenen Zonen wurde der Partner von Giulia Siegel (45) dabei gefragt. Er hätte hinterher gar nicht mehr gewusst, welche Hände zu welcher Dame gehörten. Doch gegenüber Promiflash gibt sich Ludwig jetzt ganz gelassen: Seine Giulia wird bestimmt nicht sauer sein!

Im Promiflash-Interview ist sich Ludwig sicher, dass seine Liebste entspannt auf die Massage-Szenen reagieren wird: "Da Giulia und ich eine weitgehend eifersuchtsfreie Beziehung führen, war mir klar, dass sie sich daran nicht stören wird. Sie wird höchstens fragen: 'Ludwig, willst du wirklich, dass die Zuschauer dich so sehen?'" Das Verwöhnprogramm der Ladys scheint der Restaurant-Besitzer trotzdem total genossen zu haben: “Ich glaube, dass viele Männer, die das im TV gesehen haben, gerne mit mir getauscht hätten, auch wenn sie es niemals zugeben würden."

Ganz so harmonisch wie dieses Erlebnis verlief der erste Abend in der Männer-Villa für Ludwig hingegen nicht. Er wollte der Verführerin Julia Jaku eine Abkühlung verschaffen und schmiss diese kurzerhand in den Pool. Das wiederum gefiel der Blondine nicht und sie verpasste ihm eine Backpfeife.

privat Giulia Siegel und Ludwig Heer

TVNOW Ludwig Heer, Teilnehmer von "Temptation Island V.I.P." 2020

TVNOW Ludwig Heer und Calvin Kleinen und einige Single-Ladys bei "Temptation Island V.I.P." 2020

