Kris Jenner (64) könnte nicht stolzer auf ihre Tochter sein! Genau wie ihre berühmten Schwestern ist auch Kendall Jenner (25) mächtig erfolgreich. So galt sie im Zeitraum von 2017 bis 2020 schon wiederholt als bestbezahltes Model der Welt – und war bereits das Gesicht für zahlreiche gefragte Designer. Dafür bekommt sie von Millionen Fans Zuspruch. Zu Kendalls größten Bewunderern zählt aber nach wie vor ihre Mutter: Zum 25. Geburtstag macht Kris ihrer Tochter jetzt eine Reihe zauberhafter Komplimente!

Via Instagram veröffentlichte der Keeping up with the Kardashians-Star eine lange Botschaft – und beim Lesen dürften Kendall sicher ein paar Tränchen gekommen sein: "Happy Birthday, Kenny! Mein wunderschönes Mädchen von innen wie außen...Du bist ein verblüffendes Licht in dieser Welt und bringst mir jeden Tag so viel über das Leben bei", schwärmte die 64-Jährige. Sie sei einfach nur überglücklich, dass sie Kendalls Mama sein darf. "Du bist mein Ein und Alles. Du bist die wundervollste Tochter, Freundin, Schwester, Tante und Reisepartnerin. Ich liebe dich so sehr, mein kleiner Engel."

Und als ob dieser süße Text noch nicht genug auf die Tränendrüse drücken würde, teilte Kris außerdem eine Reihe Fotos von und mit Kendall – aktuelle sowie ein paar alte. Auf einem besonders süßen Bild sieht man das Geburtstagskind als kleines Mädchen: Sie ist als Königin verkleidet und geschminkt, vermutlich zu Halloween oder einem anderen Feiertag.

Instagram / krisjenner Kendall und Kris Jenner

Instagram / krisjenner Kris Jenner mit ihrer Tochter Kendall

Instagram / krisjenner Kendall Jenner als Kind

Wie findet ihr Kris' Text für Kendall? Total süß und liebevoll! Ein bisschen kitschig... Abstimmen Ergebnis anzeigen



