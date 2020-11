Sie macht eine äußerst gute Figur am Strand! Rebel Wilson (40) hat in den vergangenen Wochen und Monaten für viel Aufsehen gesorgt. Der Grund: Die Pitch Perfect-Darstellerin nahm fast 40 Kilo ab und ließ ihre Fans an diesem Prozess teilhaben. Kein Wunder, dass die Schauspielerin sich aktuell nur zu gern im Netz präsentiert – so wie auch jetzt: Rebel teilt jetzt ein ziemlich cooles Bikinibild von sich!

Die 40-Jährige ist einfach sichtlich zufrieden mit ihren Abnehmerfolg: Via Instagram veröffentlicht sie einen neuen Schnappschuss von sich und ihrer Schwester Annachi im Partner-Look. Gemeinsam rocken die beiden Frauen den gleichen grünen Badeanzug und machen darin eine richtig gute Figur. "Hallo Mexiko", betitelt die Blondine ihren Beitrag. Ihre Fans feiern Rebel für ihr neues Selbstbewusstsein: "Schau dich an! Du kannst so stolz auf sich sein", schreibt unter anderem ein User zu dem Post.

Zuletzt hatte die Beauty an Halloween gezeigt, was sie zu bieten hat. In einem hautengen und ziemlich knappen Outfit hatte sie ihre Community beinahe um den Verstand gebracht. Auf einem Spiegelselfie in ihrer Instagram-Story hatte sich die Blondine nämlich in einem Body präsentiert, der nicht nur knalleng saß, sondern zusätzlich noch einen Cut-out unter ihrer Brust aufwies.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im November 2020 in Mexiko

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Sasha Alexander an Halloween

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Oktober 2020

