Wie steht es um die Freundschaft zwischen dem Ex-Tanzpaar Christina Luft (30) und Oliver Pocher (42)? 2019 tanzte sich der Komiker an der Seite der Profitänzerin in die Herzen der Let's Dance-Zuschauer. Auch wenn er die Jury mit seiner Performance eher selten überzeugen konnte, sorgte er auf jeden Fall für gute Stimmung auf dem Tanzparkett. Doch hat er in der Show vielleicht auch eine gute Freundin gefunden? Christina verriet jetzt, ob sie noch Kontakt zu Oli hat.

In einem Instagram-Livestream stellte sich die Sportlerin zusammen mit ihrem Freund Luca Hänni (26) den Fragen ihrer Fans. Dabei wollte einer wissen, ob sie noch Kontakt zu dem Blondschopf habe. "Oli und ich hatten lange keinen Kontakt mehr, aber wir sind nicht im Bösen auseinandergegangen", erzählte die 30-Jährige. Weil der Comedian ständig Flausen im Kopf hatte, kam es während "Let's Dance" hin und wieder auch mal zu Spannungen zwischen den beiden Promis.

"Oli und ich haben uns aktuell nicht viel zu sagen, aber das macht nichts – ich mag ihn trotzdem!", erklärte Christina im Netz. Sie verkündete jedoch, dass sie durchaus Kontakt mit seiner Frau Amira (28) habe. "Der Plan war, dass sie mich in meiner neuen Wohnung in Köln besuchen kommt und wir zusammen Kaffee trinken", fügte die Brünette hinzu. Wegen der aktuellen Lage sei es aber noch nicht zu diesem Treffen gekommen.

Actionpress/ Thomas Burg Oliver Pocher und Christina Luft bei "Let's Dance"

Instagram / christinaluft Christina Luft, "Let's Dance"-Profitänzerin

ActionPress Oliver und Amira Pocher im Juni 2019 in Hamburg

