Welcher Beckham-Nachwuchs meistert die Situation in Sachen Homeschooling wohl am besten? Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage bleiben einige Schulen geschlossen und die Kids werden zu Hause unterrichtet – so auch die jüngsten Kinder von David Beckham (45). Das erfordert allerdings auch jede Menge Motivation. Und genau in diesem Punkt unterscheiden sich die Geschwister Harper Seven (9) und Cruz (15) laut Papa David deutlich!

In einem Interview mit The Sun schilderte "Ersatzlehrer" David die aktuelle Lage mit seinen Kindern. "Meine Tochter Harper ist ein Traum. Sie ist um 8 Uhr morgens wach und arbeitet bis 16 Uhr", verriet der Profikicker. Sohnemann Cruz geht die Schularbeit in den eigenen vier Wänden hingegen gelassener an. "Mein jüngster Sohn Cruz arbeitet 45 Minuten und dann sagt er: 'Ich bin fertig'", erklärte der Sportler.

Neben all dem Schulkram darf im Hause Beckham aber auch die Freizeit nicht zu kurz kommen. So unternahm das Vater-Tochter-Duo beispielsweise erst vor wenigen Tagen einen Ausflug in den Tierpark. "Harper war für einen Tag Junior-Zoowärterin", teilte der stolze Papa via Instagram mit.

Getty Images David Beckham mit Tochter Harper und Sohn Cruz

Instagram / cruzbeckham Cruz Beckham

Instagram / davidbeckham Harper Seven und ihr Vater David Beckham im Oktober 2020

